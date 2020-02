Efter skuddrab: Her er politiets frygt

Frygten for flere opgør i kølvandet på drabet på en 24-årig mand fra Fredericia mandag får nu politiet til at oprette visitationszoner i byen.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Rystet efter skuddrab: Dræbt ung mand var kendt i kvarteret

Den nu afdøde blev omkring klokken 13.50 blev ramt af skud i brystet ved Korskærvej 6 i Fredericia. Han var ifølge politiet en del af en gruppe af unge mænd med anden etnisk oprindelse, der er bosiddende i Korskærparken.

'Denne hændelse i Korskærparken og igangværende konflikter betyder, at politiet vurderer, at der er risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne', skriver politiet, som altså derfor i en periode vil have mulighed for at foretage stikprøver blandt personer uden at have en konkret mistanke om noget kriminelt forhold.

I pressemeddelelsen omtales også, at der aktuelt består et modsætningsforhold mellem personer i 'grupperinger'.

Visitationszonerne omfatter afgrænsede områder i henholdsvis den centrale del af Fredericia by samt i Korskærparken i Fredericia.

Zonerne er afgrænset som følger:

Visitationszonen i Korskærparken

Ullerupdalvej – Nørre Allé – Vestre Ringvej – Vejlevej – Vestre Ringvej – Venusvej.

Visitationszonen i Fredericia midtby

Vester Voldgade – Nørre Voldgade – Øster Voldgade (inkl. Østerstrand) –

Kongensgade – Esplanaden –Oldenborggade – Norgesgade – Sjællandsgade.

Visitationszonerne gælder fra 25. februar 2020 kl. 13.00 til og med 25. marts 2020.

Sydøstjyllands Politi vurderer, at der er en øget risiko for våbenbesiddelse i områderne ovenpå gårsdagens drab.