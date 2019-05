Efter skuddrab: Politiet efterlyser vidner

En 36-årig mand blev dræbt af skud lørdag aften.

Politiet modtog anmeldelsen om skud på løvevej nr. 10 i Rødovre klokken 21.59, hvor de konstaterede, at manden var død, da de nåede frem. Hans pårørende er underrettet.

I en pressemeddelse skriver politiet:

'Vi efterforsker episoden som drab, og noget tyder på, at episoden udspringer af et kriminelt miljø - men vi er stadig i den indledende fase, og det er for tidligt at sige noget konkret om årsager og motiver endnu.'

Dog er en stor, mørk bil set køre fra gerningsstedet efter drabet. En lignende bil blev fundet i brand på Stærkendevej i Hedehusene kl. 22.30.

Politiet beder offentligheden om hjælp i deres pressemeddelelse:

'Vi undersøger aktuelt, om der er en sammenhæng, og vi hører gerne fra vidner, som har set bilen før, under eller efter skudepisoden på Løvevej lørdag aften kl. 21.59.'

Vidner kan kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.

