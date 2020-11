Efter skuddrama: Ofre identificeret

To blev dræbt og en såret under skyderi i Kalundborg tirsdag aften. Der er tale om personer fra Københavnsområdet, oplyser politiet

Politiet kender nu identiteten på de tre mænd, som tirsdag aften blev ramt i under en skudveksling i Kalundborg.

Ifølge politiet er der tale om tre unge mænd først i 20´erne fra Københavnsområdet, som alle er kendt af politiet.

'Politiet undersøger nu, hvad de forurettedes ærinde i Kalundborg var, og hvad motivet til skudepisoden kan være.', hedder det i en pressemeddelse fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Skyderiet, der fandt sted foran en dagligvareforretning på Nørre Allé i Kalundborg, havde et fatalt udfald for to af mændene, mens en tredje netop er blevet erklæret uden for livsfare.

Politiet: To dræbte efter skyderi

Fandt udbrændt køretøj

Politiet afspærrede efter skyderiet området, hvor Ekstra Bladets mand på stedet kunne fortælle, at der var i omegnen af 30 betjente, hunde og teknikere på gerningsstedet. De tekniske undersøgelser har også stået på natten igennem.

Skudepisoden skulle ifølge Ekstra Bladets mand have foregået bag ved en stor Meny på en parkeringsplads. Området har før været plaget af skudepisoder og gnidninger i området grupperinger imellem.

Politiet modtog også først på aftenen anmeldelse om en brændende bil på Eskebjergvej i Kalundborg.

Ordensmagten kunne på det tidspunkt ikke udelukke, at den brændende bil kan have relation til dobbeltdrabet på Nørre Alle.

Politiet er derfor også meget interesseret i få kontakt til vidner, der dagen igennem måtte have observeret noget mistænkeligt eller usædvanligt omkring Eskebjergvej.

Politiet hører også dagen efter skyderiet meget gerne fra vidner, der kan have gjort observationer i området omkring Nørre Alle før, under eller efter skyderierne.

Oplysninger kan ringes ind på telefon 114.

Midt- og Vestsjællands Politi vil fra klokken 10 og dagen igennem være til stede med den mobile politistation omkring gerningsstedet i det nordlige Kalundborg, oplyser de pressemeddelelsen.

- Skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og vi sætter alle kræfter ind på at opklare denne alvorlige forbrydelse. Samtidig ligger det os meget på sinde at genoprette trygheden for borgerne i Kalundborg, siger fungerende politidirektør, Lene Sørensen.