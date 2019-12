Efter skudepisode: Indfører visitationszone

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der indføres visitationszone efter en skudepisode i Vollsmose.

Politiet har været massivt til stede fra mandag aften til tirsdag, og har nu besluttet at lave en visitationszone, da den 'foreløbige efterforskning understøtter anmeldelsen om skud.'

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik en anmeldelse klokken 21.59 mandag om skud i Fyrreparken.

Der er to grupper i området, der er i konflikt med hinanden, som bliver nævnt i forbindelse med nedsættelsen af visitationszonen. Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at den ene gruppe består af unge fra Korsløkkeparken, mens den anden gruppe holder til omkring Vollsmose.

Ved at nedsætte en visitationszone giver det politiet flere rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonen, og på den måde håber de på at finde våben og gerne de personer, der bruger våbenene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Visitationszonen træder i kraft 17. december klokken 14 og gælder i fire uger frem til 4. januar klokken 14. Der er mulighed for forlængelse.

Politiet har ikke anholdt nogen i sagen. De har heller ikke fået nogen meldinger om personer, der skulle være blevet ramt eller såret i forbindelse med en skudepisode.

Har man hørt eller set noget mistænkeligt i området, hører politiet meget gerne fra borgere på telefon 114.

Opdateres ...