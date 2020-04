Efter skudepisode: Politi indfører visitationszone

Politiet vurderer, at der er en verserende konflikt mellem to kriminelle grupperinger

Efter flere episoder indfører Københavns Politi visitationszoner i Nørrebro i Husum og et område på Frederiksberg.

Det gør de for at skabe tryghed for borgerne i forbindelse med, at de vurderer, at der er en konflikt mellem to kriminelle grupperinger igang, skriver de i en pressemeddelelse.

De kommer ikke nærmere ind på, hvilke grupperinger, der er tale om.

De reagerer på episoder fra 19. og 27. marts, hvor der ved den seneste episode blev affyret skud på Gadelandet. Der blev en 22-årig mand ramt af skud.

På Nørrebro gælder visitationszonen Jagtvej, Fensmarkgade, Guldbergsgade, Fælledvej, Sankt Hans Gade, Sortedam Dossering, Peblinge Dossering, Baggesensgade, Wesselsgade, Korsgade, Thorupsgade, Ewaldsgade, Åboulevarden og Ågade. Handout

Området i Husum er omfattet af vejene Åkandevej, Kildebrøndevej, Husumvej, Veksøvej, Stenløsevej, Islevhusvej, Marbjergvej, Mørkhøjvej, Vestvolden til Åkandevej. Handout

Et mindre område af Frederiksberg er en del af visitationszonen: Metrolinjen, Dalgas Boulevard, Peter Bangsvej og Nordre Fasanvej. Handout

Kort tid efter blev en 24-årig kørt ned, der senere afgik ved døden.

I den forbindelse er der sket varetægtsfængsling af en 23-årig mand, der foreløbig er fængslet i fire uger – sigtet for drabet på den 24-årige.

Den 23-årige meldte sig selv til politiet.

