Efter stenkast: Politiet efterlyser unge mænd i sort bil

En sort minibus eller varevogn blev set køre fra stedet, kort efter at gerningsmænd kastede mursten ud fra motorvejsbro

I forbindelse med endnu en sag om stenkast fra en motorvejsbro efterlyser Københavns Vestegns Politi nu mindst to unge mænd, som blev set af et vidne forlade området omkring broen kort efter det livsfarlige kast.

Episoden fandt sted tirsdag i sidste uge kort før midnat, da en eller flere endnu ukendte gerningsmænd kastede en tung genstand ned mod kørebanen fra motorvejsbroen over Amagermotorvejen nær motorvejsafkørsel 21 til Avedøre Holme.

Stenen ramte vejbanen foran en blå VW Polo, der kørte på motorvejen mod vest.

Gangbroen udmunder i en vendeplads på Strandholms Allé, og her bemærkede et vidne den sorte varevogn eller minibus køre væk omkring gerningstidspunktet.

Bilen havde tonede ruder, som var omkranset af sølvlister. Derudover havde den skydedør, oplyser politiet.

- Vi mener, at mindst to mænd kørte væk i den sorte minibus, og vi vil meget gerne i kontakt med dem. Vi hører fortsat også gerne fra andre, som måtte have set eller hørt noget, der kan relateres til hændelsen, siger politikommissær hos Københavns Vestegns Politi Ole Nielsen.

Han understreger, at den sorte minibus kan have haft et legalt ærinde i området.

I forbindelse med efterforskningen har politiet sikret stykker af en gul mursten, som man mener er den, der er blevet kastet mod kørebanen. De fundne stykker mursten er nu til nærmere undersøgelse.

- Det er en alvorlig forbrydelse at udsætte andres liv og førlighed for fare, straffen kan være hård, og jeg vil opfordre alle, som har set noget på stedet eller i øvrigt har kendskab til hændelsen, om at henvende sig, lød det i sidste uge fra Ole Nielsen i en pressemeddelelse om hændelsen.