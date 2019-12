Efter stillads-drama: Mand anholdt

En mand er fredag blevet anholdt og sigtet for vold

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Efter en repræsentant fra Dansk El-forbund og en stilladsarbejder søndag blev overfaldet på en byggeplads i København, er en 31-årig mand er fredag blevet anholdt og sigtet for vold

Det skriver Købehnavns Politi på Twitter.

'En 31-årig mand er i dag blevet anholdt og sigtet for vold i en sag fra i søndags, hvor to mænd blev overfaldet i Lundtoftegade. Manden fremstilles i grundlovsforhør i morgen.'

Stormede byggeplads: Nu jubler de

En mand er anholdt efter et overfald søndag på to mænd på en byggeplads. Foto: Ekstra Bladet

Situationen omkring byggepladsen eskalerede søndag aften. Her ville en repræsentant fra Dansk El-Forbund og en stilladsarbejder forholdene på byggepladsen, da de blev overfaldet. Politiet har bekræftet, at der har været et overfald.

Mandag var op mod 400 stilladsarbejdere derfor samlet foran byggepladsen. Dels ville de have stoppet arbejdet, dels ville de gøre opmærksom, at de ikke ville finde sig i, at deres kollega var blevet overfaldet.

LIVE: Kæmpe drama ved stillads i København

Selv om stilladsarbejderne i første omgang lod forstå, at de ville være fredelige, endte det med, at de stormede byggepladsen og rev et stillads ned. Efterfølgende blev også en hvid Porsche Cayenne væltet.