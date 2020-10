Efter stor piratfest: 39-årig mand sigtet

Efter politiet i lørdags lukkede en stor piratfest for 200-300 mennesker i en hal i Sydhavnen, har man nu sigtet en 39-årig mand i sagen.

Han er mistænkt for at være med til at arrangere festen, oplyser Københavns Politi.

I forvejen havde man sigtet en 33-årig mand for at være arrangør.

Politiet kan dog ikke oplyse yderligere om sagen pt., siger ordensmagten til Ekstra Bladet.

Man siger dog på Twitter, at man vil fortsætte sin 'målrettede indsats mod piratfester'.

Mens man før coronakrisen måske skulle tro, at ordet piratfest dækkede over en udklædningsfest med sørøvertema, så har ordet en helt anden betydning i disse dage.

Forsamlingsforbuddet har således gjort det svært for unge mennesker at gå i byen og feste i store forsamlinger, hvorfor nogle af dem i den seneste tid har valgt at gå mod myndighedernes krav og afholde store ulovlige fester, som de inviterer til via Facebook.

Større bøder

Flere vrede politikere har efterfølgende været på banen med forslag om at straffe de festglade mennesker med højere bødetakster, hvis de deltager i nogle af de ulovlige fester.

Retsordfører fra DF Peter Skaarup har i den forbindelse foreslået, at den nuværende bøde på 2500 kr. skal fordobles.

- For mange, der går en tur i byen, kan det hurtigt koste 1000-2000 kr., så det skal være et beløb, der kan give en vis chokeffekt. Det er der brug for med piratfester, så det har en adfærdsregulerende ændring. Det skal være noget, der batter, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

