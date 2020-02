Efter storm: Advarer om farligt vejr

Mandag, tirsdag og onsdag vil der flere steder være forhøjet vandstand ved de danske kystområder. Det skriver DMI.

I området omkring den vestlige del af Limfjorden er der udstedt en kategori 3 varsel, hvilket DMI beskriver som meget farlig vejr. Der er varsel om forhøjet vandstand, hvor der forventes mellem 1.4 og 1.8 meter over normal vanstand.

- Vinden holder ved frem til onsdag, og det sender mere og mere vand ind i Limfjorden. Det giver en hel del ekstra vand inde i Limfjorden. Det ser værst ud onsdag formiddag indtil vinden aftager. Så begynder vandet at sive ud igen, siger vagtchef Klaus Larsen.

Vandstanden ventes først at aftage sent onsdag eller natten til torsdag.

Det bliver en blæsende dag med frisk vind til kuling fra sydvest og vest, og med kraftige vindstød. Der kommer byger mange steder, måske med hagl og temp. omkring 6 grader. Blæsten giver forhøjet vandstand i forbindelse med højvandet, se mere på https://t.co/EBNQApbz3H pic.twitter.com/HksYCoEhOm — DMI (@dmidk) February 10, 2020

DMI skriver yderligere, at den kraftige vind kombineret med forhøjet vandstand kan medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygning og kystsikringer.

På Vadehavet og Skagerraks kyster er der udstedt kategori 2 varsler, der defineres som farligt vejr af DMI. Vandstanden ventes at stige til mellem 3.0 og 3.5 meter over normal vandstand i Vadehavet.

Massere og vind og høj vandstand på Hvide Sande Havn. Foto: Christer Holte

På Skagerraks kyst forventes vandstanden at stige til mellem 1.3 og 1.5 meter over normal vanstand. DMI fraråder offentligheden at rejse og opholde sig i truede kystområder.

Kategori 2 vejr betyder man skal være ekstra opmærksom, når man færdes ude ved de berørte kystområder.

For resten af Danmarks kyster varsler DMI kategori 1 vejr, hvor vandstanden også vil befinde sig over det normale.

Kraftige vindstød

De kraftigste vindstød fra stormvejret, der ramte Danmark søndag 9. februar og natten til mandag, blev alle målt i jyske kommuner. Øverst på listen er Kolding Kommune, hvor der blev målt 36,4 m/s.

I Vejen Kommune blev der målt 34.9 m/s, mens der i Haderslev og Vejle Kommune blev målt 34.6 og 32.6 m/s. Varde Kommune runder listen af med målt vindstyrke på 32.1 m/s.

Hvide Sande Foto: Christer Nolte

Den foreløbige rapport for mandag d. 10 februar viser, at det er i Nordjylland, hvor vinden er kraftigst. Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt kommune har målt de indtil videre kraftigste vindstød for dagen med en styrke på over 25 m/s.

Det kraftige blæsevejr har ført til væltede træer landet over, vaklende stilladser og nedfaldne tagsten. Der er ikke meldt noget om tilskadekomne personer.