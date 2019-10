Efter stribe af indbrud: Fire anholdt

To mænd og to kvinder fra Rumænien er fredag klokken 12.42 og 13.10 blevet anholdt for en stribe indbrud begået forskellige steder i Jylland og på Fyn.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er blevet foretaget af politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest (SEV), som gennem længere tid har efterforsket en stribe indbrud.

Ifølge politiet er de fire rumænere mistænkt for at stå bag 14 tilfælde af indbrud og indbrudsforsøg i forretninger i de seks politikredse i Vestdanmark.

Indbruddene er primært begået via tag-gennembrydninger, oplyser politiet.

- Bekæmpelse af særlig kompliceret og grænseoverskridende kriminalitet er et fokusområde for Særlig Efterforskning Vest. De fire anholdte er, hvad vi betegner som omrejsende kriminelle, der tydeligvis flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet. Vi har været på sporet af dem i nogen tid, så jeg er ganske godt tilfreds med, at vi nu har fået dem anholdt, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Brian Voss Olsen, i pressemeddelelsen.

De anholdte bliver lørdag klokken 9 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet.