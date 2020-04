Efter teenage-drab: 15-årig fængslet

Natten til lørdag mistede en 18-årig mand livet efter et stort masseslagsmål mellem to grupper i Gentofe.

12 blev anholdt, seks blev fremstillet i retten lørdag, to er blevet varetægtsfængslet.

Ekstra Bladet var til stedet ved Retten i Helsingør til grundslovforhøret, hvor døren tidligt i processen blevet lukket.

- Det er en lidt speciel sag. Da politiet kommer ud til området, kan de se en stor gruppe af mennesker, så alle, der er der, bliver anholdt og sigtet for manddrab. Det viste sig dog efterfølgende, at der ikke var grundlag for at fremstille alle de anholdte i grundlovsforhør, så kun nogle af dem kom i retten lørdag, og ikke dem alle blev sigtet for manddrab - nogle af dem kun for grov vold, siger anklager fra Nordsjællands Politi Jesper Holm til Ekstra Bladet.

To indlagt

Her var fire sigtede fysisk til stede, mens to andre var der in absentia, da de var indlagt med henholdsvis kraniebrud og stiksår.

- I retten endte det med, at jeg selv begærede, at de fire sigtede, der var til stede, skulle løslades, da der ikke var mistanke nok til at varetægtsfængsle dem.

- Vi har varetægtsfængslet de to personer, der endnu er indlagt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En 18-årig mistede livet i masseslagsmålet. Foto: Kenneth Meyer

Mangler forklaring

De er henholdsvis sigtede for manddrab og grov vold og kommer fra hver sin af de to grupper, der natten til lørdag stødte sammen i Gentofte.

- Dommeren mente ikke, at der mod den ene var beviser nok for manddrab, men at der nærmere var tale om vold med døden til følge. For den andens vedkommende mente dommeren til gengæld, at der var beviser nok for grov vold, siger Jesper Holm.

- Vi har endnu ikke fået forklaringer fra de to, der er indlagt på hospitalet, og vi ved derfor ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Sigtelsen mod samtlige af de 12, der blev anholdt, er blevet opretholdt.

Aftalt slåskamp

Efterforskningsleder Michael Gaml fortæller til Ekstra Bladet, at de unge, som var indblandet i masseslagsmålet, først havde aftalt at mødes et andet sted - midt inde i Gentofte by.

- Da den ene gruppe kom frem, var den anden gruppe der ikke. Så ringede de sammen og aftaltes at mødes et andet sted, siger efterforskningslederen.

Han kan ikke fortælle, om de involverede er fra lokalområdet, men:

- De laver en aftale om at mødes lige der.

Politiet blev i nat alarmeret om masseslagsmålet og anholdt på stedet 12 personer i alderen 13 til 19 år.

Da politiet ankom var nogen af de unge i færd med at give livreddende førstehjælp, og de fremmødte betjente sprang til og forsøgte genoplivning.