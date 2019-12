Efter terror: 50.000 våben indleveret

Borgere i New Zealand har afleveret over 50.000 våben efter en stramning af våbenlovgivningen

I New Zealand er mere end 50.000 skydevåben blevet indleveret til myndighederne, efter våbenlovgivningen for nyligt blev strammet.

Det skriver abcnews.com.

Regeringen i New Zealand har forbudt en række halv-automatiske våben i kølvandet på massakren i Christchurch tidligere på året, hvor en mand skød og dræbte 51 personer i to moskeer.

Borgerne i New Zealand har efterfølgende haft mulighed for at sælge deres ulovlige våben tilbage til staten. Det har 33.000 våbenejere valgt at gøre. Det har kostet staten over 100 millioner newzealandske dollars, svarende til 445 millioner danske kroner.

Yderligere 5000 våben er blevet indleveret ved frit lejde, hvor borgere anonymt har kunne aflevere deres våben.

Kun en tredjedel

Myndighedernes i New Zealand slår fast, at landet efter indleveringen nu er et sikrere sted. De hævder samtidig, at det nu vil være sværere for kriminelle at få fingrene i halv-automatiske våben, da de før fik størstedelen af deres våben fra våbenbutikker, som nu ikke længere må sælge den type våben.

Det bliver kritiseret af interesseorganisationen Council of Licensed Firearms Owners. De påstår, at to tredjedele af de ulovlige våben stadig er i omløb. Angiveligt fordi de newzealandske våbenejere har mistet troen på regeringen og ikke mener, at de bliver kompenseret ordentligt.

- De er aldrig kommet over, at mydinghederne beskyldte dem for på en eller anden måde at være ansvarlige for en afskyelig terroraktion. Det gør de aldrig, siger talskvinden for Council of Licensed Firearms Owners, Nicole Mckee.

New Zealands regering overvejer nu at stramme lovgivningen yderligere, blandt andet ved at oprette et sporingsregister for alle skydevåben.