Efter terroraktion: Otte personer bliver fremstillet

Otte personer bliver torsdag klokken 11.30 fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret efter onsdagens aktioner landet over.

Det oplyser Dommervagten ved Københavns Byret til Ritzau.

Onsdag oplyste politiet, at cirka 20 personer blev anholdt i forbindelse med den landsdækkende aktion. Dermed er 12 personer altså umiddelbart blevet løsladt igen.

Alle anholdelserne skete onsdag på baggrund af, hvad politiet betegnede som forberedelser til et forestående terror-angreb. De involverede personer skulle have forsøgt at fremskaffe våben og sprængstoffer til et angreb i Danmark.

Den konkrete sigtelse mod personerne er ukendt, men den vil blive oplyst i forbindelse med grundlovsforhørene. Onsdag gav politiet nemlig udtryk for, at grundlovsforhørene vil blive afholdt for lukkede døre frem for dobbelt-lukkede døre, hvilket ville have betydet, at ikke engang sigtelserne ville komme frem.

Politiet oplyste dog også samtidig, at man mener, at der ikke er nogen medgerningsmænd på fri fod.

Opdateres...