Efter tre uger: Eks-rocker som sunket i jorden

Eks-rockeren Mikkel Midtgaard Søder har været efterlyst offentligt med navn og billede i tre uger. Men alligevel er det stadig ikke lykkedes politiet at slå kløerne i manden, der er mistænkt for at stå bag et skyderi i Plejelt i Nordsjælland 25. januar i år.

Faktisk har politiet ikke fået nogen henvendelser fra offentligheden på efterlysningen, og de ved ikke, om den tidligere Hells Angels-rocker stadig er i Danmark eller er flygtet til udlandet.

- Nordsjællands Politi er ikke bekendt med, hvor Mikkel Søder opholder sig og har dermed intet kendskab til, om han er taget til udlandet, siger Mathias Arvidsen, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi, der tilføjer, at de ikke har været i kontakt med Mikkel Søder siden efterlysningen.

Mikkel Søder mistænkes for at have skudt mod en 29-årig mand i Plejelt ved Græsted, hvorefter den 29-årige stjal en bil på stedet og flygtede. I bilen sad hunden Oskar.

Den 15 år gamle labrador vendte dog efter godt et døgn tilbage til sin ejer, efter at den 29-åriges advokat havde ringet til politiet og oplyst, hvor man kunne finde bilen og hunden.

Mikkel Søder er endnu ikke sigtet for noget, fordi det ikke er lykkedes politiet at komme i kontakt med ham.

Skudsagen i Plejelt trækker muligvis også tråde til en drabssag i Rødovre, hvor eks-Hells Angels-medlemmet Thomas 'Tito' Josic blev skudt og dræbt 4. maj ved 22-tiden på Løvevej i Rødovre. Det har Københavns Vestegns Politi tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet.

– Det indgår som en del af efterforskningen. Men vi har endnu ikke lagt os fast på et motiv i sagen, og derfor er efterforskningen stadig rettet bredt, sagde Henrik Hougaard, efterforskningsleder i Københavns Vestegns Politi.

Mathias Arvidsen, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi, ønsker ikke at sige nærmere om, hvorvidt de har klarlagt motivet til skyderiet i Plejelt, hvem offeret er, eller om offeret selv er sigtet i sagen.

- Det er korrekt, at vi efterlyser Mikkel Søder i relation til skyderiet i Plejelt. Men vi har fortsat ingen kommentarer til motiv, mulige medgerningsmænd eller sagens forurettede. Sagen efterforskes fortsat, siger efterforskningslederen.

I efterlysningen af Mikkel Midtgaard Søder, som politiet sendte ud 1. maj, opfordrede de borgere, der ser ham eller måtte have oplysninger om, hvor han kan opholde sig, til omgående at rette henvendelse til politiet.

'Det er politiets vurdering, at Mikkel Midtgaard Søder kan være farlig, og de opfordrer derfor til, at man kontakter politiet frem for at gå i kontakt med ham, hvis man ser ham,' fremgik det er politiets efterlysning, hvor de også skrev, at Mikkel Midtgaard Søder var bekendt med, at politiet leder efter ham, og at han ville blive efterlyst offentligt, hvis ikke han frivilligt henvendte sig til politiet.'

Politiet arbejder nu videre med de sporoplysninger, de har, i jagten på den mistænkte eks-rocker.