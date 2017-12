Efter tyveri af fyrværkeri: Brandvæsnet advarer mod køb

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Natten til juleaften blev en ukendt mængde fyrværkeri stjålet fra en container ved et midlertidigt salgsted, der opbevarede deres nytårskrudt nær Omfartsvejen i Holbæk.

Politiet mener, at fyrværkeriet er stjålet med henblik på videresalg, og de frygter, at det allerede kunne være ude hos borgerne. Vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Galasz, fortæller til Ekstra Bladet, at man ikke er lykkes med at finde det endnu:

- Vi frygter, at det er ude i samfundet nu. Vi har ikke fundet noget af det, derfor skal man passe på med at købe fyrværkeri andre steder end hos autoriserede forhandlere.

Farligt at købe stjålet krudt

Hos Vestsjællands Brandvæsen følger man den samme linje som politiet. Her advarer Lasse E. Hansen, der er beredskabschef, mod, at man køber hos private:

- Man skal aldrig købe fyrværkeri fra private, fordi man ikke ved, hvilken type fyrværkeri, der er tale om. Det kan være professionelt fyrværkeri, som man skal være uddannet til at håndtere, siger han til TV Øst.

Den mængde fyrværkeri, der er stjålet, var korrekt opbevaret ifølge lovgivningen, og netop den nu ukendte opbevaringen af det stjålne nytårskrudt kan være potentielt farligt for de borgere, der køber det, fortæller beredskabschefen:

- Det fyrværkeri, som man kan købe i Danmark, er godkendt ligesom opbevaringen er godkendt, men hvis det ikke er opbevaret forsvarligt, kan det være farligt, fordi det opfører sig utilregneligt, siger Lasse E. Hansen.