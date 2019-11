Efter uheld: Motorvej spærret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 13.59: Der åbnes for trafik i vestgående retning i løbet af tirsdag eftermiddag.

Efter et uheld er Esbjergmotorvejen delvist spærret mellem mellem Bramming og Korskro.

Til at starte med var begge spor spærret, men politiet har før klokken 12.30 åbnet for et spor, så trafikken i østlig retning bliver afviklet i et spor, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Der er har været et kraftigt haglvejr. Så det er det faldne hagl, der har gjort Esbjergmotorvejen spejlblank. Det kom bag på bilisterne, for rigtig mange har truffet hinanden, fortæller Ivan Gohr Jensen, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Esbjerg MTV E20 bliver afspærret i vestlig retning ved afk. 72 Bramming. Trafikken i østlig retning afvikles i et spor. Tavlevogn på stedet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 12, 2019

Der arbejdes ihærdigt med oprydningen på Esbjerg MTV, men det tager tid, at få fjernet 14 implicerede køretøjer. 6 personer er lettere tilskadekomne. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 12, 2019

Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 11.40.

14 køretøjer er involveret i uheldet - 12 i vestgående spor og to i østgående - og politiet melder om seks personer, der er kommet lettere til skade.

Der er sendt ambulancer ud til stedet.

Vejdirektoratet anbefaler, at man finder alternative ruter, hvis man havde tænkt sig at køre på strækningen.

Esbjergmotorvejen er spærret i begge retninger mellem <72> Bramming og <73> Korskro pga. uheld. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 12:45. Find alternativ rute. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 12, 2019

Motorvejen er delvist spærret af, så politiet kan fjerne bilerne på vejen.

- Der er noget trafikafvikling derude. Det tager tid, men nu har vi åbnet et spor i østgående retning. Og trafikken bliver ledt fra ved en afkørsel til Bramming, siger Ivan Gohr Jensen.

Ekstra Bladet følger sagen ...