Efter varselsskud: 24-årig dømt

En 24-årig mand er tirsdag ved Retten i Glostrup blevet idømt otte måneders fængsel efter en dramatisk episode, hvor han først forsøgte at køre en betjent ned og derefter ramte en cyklist.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted på Stationsalleen i Herlev den 7. januar.

Her henvendte et par betjente sig til manden, der sad i sin bil. Men pludselig gassede han op og var ved at ramme den ene betjent, da han ville stikke af.

Det fik betjentens kollega til at affyre et varselsskud, men det fik ikke bilisten til at standse.

I stedet kørte han fra stedet i stor fart. Undervejs kørte han op over en cykelsti, hvor han påkørte en cyklist, og flere fodgængere måtte springe for livet.

Politiet fandt efterfølgende frem til bilen, der var efterladt i nærheden, og kort efter blev den nu 24-årige mand anholdt.

Retten fandt ham skyldig i forsøg på vold mod betjenten, som han forsøgte at køre ned. Desuden blev han dømt for at volde fare for andres liv og førlighed under sin hasarderede flugt fra politiet.

Foruden de otte måneders fængsel blev han frakendt kørekortet i tre år.

Han modtog dommen.