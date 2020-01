Efter vejvrede: Her bliver bilist slået ned

En bilist i Los Angeles fik en forfærdelig start på 2020, da han 1. januar blev slået ned af vrede medtrafikanter efter en uoverensstemmelse i trafikken. Det skriver CBS Los Angeles.

Ifølge politiet skete hændelsen, da offerets bil blev forfulgt af gerningsmændene i bydelen Van Nuys i det nordlige Los Angeles.

'Offeret og de mistænkte trak ind til siden og steg ud af deres køretøjer. Derefter opstod der hurtigt en uoverensstemmelse', oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Hvad uoverensstemmelsen drejede sig om vides ikke, men bølgerne gik højt nok til, at et øjenvidne valgte at filme stridighederne. Derfor blev det fanget på video, da den ene af de to nu efterlyste mænd slog offeret bevidstløs med et enkelt slag, hvorefter de flygtede fra stedet.

Offeret blev hurtigt bragt til et nærliggende hospital, men har endnu ikke genvundet bevidstheden.