Efter vild aktion: Kampklædt politi i retten

Efter en spektakulær anholdelse i Aarhus er en mand blevet fremsat i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har anholdelsen fredag relationer til aktionen i Bispehaven i Aarhus og til dobbeltdrabet i Sennepshaven i Herlev, hvor to svenskere med relation til gangster-miljøet blev dræbt.

Disse oplysninger er blevet forelagt politiet, som ikke vil kommentere sagen.

Da den anholdte, som er en 21-årig mand, ankom til Retten i Glostrup lørdag middag var det i selskab med kampklædt politi, kunne Ekstra Bladet retsreporter på stedet berette.

- Der er kampklædte betjente inde i retsbygningen. Jeg bliver afvist i døren, og dommeren har allerede truffet beslutning om dobbelt dørlukning. Jeg har set flere bevæbnede betjente, siger Ekstra Bladets retsreporter og tilføjer, at der også er bestilt en svensk tolk til retsmødet.

Den anholdte, som er en høj, slank somalisk udseende mand, blev ført ind i retslokalet iført en blå plastikdragt, badesandaler og et sort fikseringsbælte.

Indlysende for alle og enhver

Forsvareren argumenterede for, at der ikke skulle være lukkede døre med, at det var 'indlysende for alle og enhver', hvad sagen handlede om. Han sagde samtidig, at det var en alvorlig, foreløbig sigtelse i sagen, og at den også havde pressens opmærksomhed.

Den sigtede virkede nogenlunde rolig ved situationen og nikkede både til Ekstra Bladets reporter og en betjent i lokalet. Den sigtede blev behandlet som værende farlig af betjentene, hvor hans hænder var helt fikserede, indtil han blev anbragt ved siden af sin forsvarer.

Dørene blev dog lukket, hvorfor Ekstra Bladet ikke kunne berette yderligere fra retslokalet.

Bandeproblemer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de dræbte - en 21-årig og en 23-årig - somalisk baggrund og kommer fra Stockholms-området. Kilder oplyser til Ekstra Bladet, at den dræbte 23-årige var toneangivende i den kriminelle gruppering Shottaz i Stockholm-forstaden Rinkeby, der i årevis har været plaget af kriminalitet og bandeproblemer.

Dette bekræftes af den svenske avis Expressen, der desuden oplyser, at den anden dræbte er fra Tensta-forstaden.

Vestegnens Politi har tidligere meldt ud, at man samarbejder med de svenske myndigheder i sagen om dobbeltdrabet.

De dræbte sad i en blå Renault på svenske plader, da der blev åbnet ild mod dem fra både pistoler og automatrifler.

Stod på kanten

Der var også kampklædt politi på arbejde, da selve anholdelsen skete fredag i Bispehaven. Her kravlede en person ud på en afsats af et boligprojekt, alt imens kampklædt politi havde øjne på ham fra gaden.

Der stod også politi ved de nærmeste vinduer, som til sidst fik ham ind på sikker grund igen.

Øjenvidner fortalte Ekstra Bladet, at de hørte skud blive affyret. Politiet vil dog ikke kommentere sagen på nogen måde. Østjyllands Politi skrev senere på Twitter, at 'alt er roligt', og at de ville blive ved med at undersøge området.

Øjenvidner til dobbeltdrab: Det var en ren likvidering