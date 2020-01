Efter vild flugt: Bandeleder anholdt

Spansk politi har onsdag den 22. januar anholdt et 24-årigt, dansk bandemedlem, der har været internationalt efterlyst siden november sidste år.

Der er tale om Hemin Dilshad Saleh, der betragtes som en ledende figur af bandegrupperingen NNV.

Den 24-årige mand flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor han var indlagt under en varetægtsfængsling. Nogle af hans venner mødte op på besøg og havde medbragt kage til kaffen. Imidlertid rummede kageæsken et skydevåben, som personalet på stedet blev truet med, ligesom der blev affyret et skud ned i gulvet.

Hemin Saleh og hans venner forsvandt hurtigt derefter fra stedet.

Han sad fængslet for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

- Vi har haft et tæt og intensivt samarbejde med vores kolleger i Det nationale politi i Barcelona, og anholdelsen af den 24-årige skal gerne sende et tydeligt signal om, at man ikke skal føle sig sikker, blot fordi man er flygtet til lunere himmelstrøg, siger leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Knud Hvass.

Hvass fortæller til Ekstra Bladet, at dansk politi i et stykke tid har haft fornemmelsen af, at Hemin Saleh opholdt sig i Spanien.

- Vi har haft nogle efterretninger, som vi har arbejdet videre med. Og det er det arbejde, som har ført til resultatet i dag, siger Knud Hvass til Ekstra Bladet.

Han beskriver overfaldet på Nørrebro, som den 24-årige er mistænkt for at have været en ledende del af, som 'særdeles groft og koldblodigt'.

En lang række personer er allerede dømt i sagen, hvor offeret blev udsat for rå vold i 18 minutter.



Den 24-årige vil nu blive begæret udleveret til Danmark. Det kan komme til at tage lidt tid, oplyser Knud Hvass.

- Hvis han selv indvilger i at lade sig udlevere, så kommer det til at gå hurtigere. Hvis han modsætter sig, skal der afsiges en kendelse ved en spansk domstol, og det kan komme til at tage lidt tid, siger Knud Hvass, som er klar til at sende et par betjente til Spanien for at få den ledende bandefigur hjem til Danmark.

Når han kommer tilbage til Danmark, bliver han igen varetægtsfængslet, indtil straffesagen mod ham skal afvikles i retten.

Politiet har i forvejen fire mænd siddende fængslet i forbindelse med flugten fra den psykiatriske afdeling. Em femte er sigtet, em løsladt.

