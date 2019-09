Efter voldsdom: Verdensstjerne dropper at anke

Den voldsdømte amerikanske rapper ASAP Rocky anker ikke sin dom for vold mod en 19-årig mand i Stockholm tidligere i år.

Det oplyser rapperens advokat Slobodan Jovicic til det svenske medie Aftonbladet.

- Han er selvfølgelig meget skuffet over resultatet, og det er vores opfattelse, at retten ikke har lyttet til hans ret til at benytte sig af selvforsvar. Men baseret på den hovedpine, som hele processen har medført, har min klient besluttet, at han ikke vil være i stand til at køre sagen igennem en gang til, siger Jovovic til mediet.

Den amerikanske rapper og hans to venner blev i august dømt for at have slået og sparket det 19-årige offer, der er af afghansk afstamning.

Ifølge dommen lå offeret ned, da slag og spark regnede ned over ham. Retten i Stockholm fandt også rapperen skyldig i at have kastet offeret i jorden og trampet ham på armen under overfaldet, der fandt sted 31. juni i år.

Under sagen har rapperen og hans kammerater holdt fast i, at de handlede i selvforsvar.

De tre amerikanere slap alle med en betinget dom for overfaldet.

Endte som toppolitisk dagsorden

ASAP Rocky og hans kammerater sad i forbindelse med sagen varetægtsfængslet i lidt over en måned. Det medførte, at den amerikanske stjerne måtte aflyse flere af sine planlagte sommerkoncerter.

Byretten i Stockholm løslod rapperen fredag den 2. august. Kort efter forlod han Stockholm i sit privatfly og afventede i stedet dom i sagen fra sit hjem i USA. Foto:

Varetægtsfængslingen fik flere internationale stemmer til at kritisere Sverige, herunder USA's præsident Donald Trump, der på Twitter i skarpe vendinger kritiserede den svenske regering med statsminister Stefan Löfven i spidsen.

Kritikken kom, efter den amerikanske præsident 20. juli i år kontaktede den svenske statsminister, Stefan Löfven og bad om at få rapperen løsladt.

Statsminister Stefan Löfven svarede, at 'alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande'.

Flere kendte amerikanere har også ønsket rapperen løsladt. Heriblandt tv-stjernen Kim Kardashian West og hendes mand, rapperen Kanye West, der har talt med Donald Trump om sagen.

ASAP Rockys to kammerater ønsker heller ikke at anke dommen om betinget fængsel.

Det 19-årige offer har gennem sin advokat Magnus Strömberg meddelt, at han kun vil anke erstatningsudmålingen på 12.500 svenske kroner, hvis anklagemyndigheden også vælger at anke dommen.

'For ham er det en mærkelig oplevelse at have været udsat for vold, der er blevet dokumenteret blandt andet gennem billeder og video, og så se at gerningsmændene stadig ikke er fuldt ud dømt', skrev Magnus Strömberg i en e-mail til det svenske medie Expressen i forbindelse med dommen 14. august.

