Efter voldsom brand på plejehjem: Nu sender brandfolk et dybfølt tak

Brandvæsnet i Allingåbro sender nu en hilsen til de mange borgere, der fredag aften hjalp til, da Plejecenter Farsøhthus i Alligåbro i Syddjurs.

'Fra brandfolkene i Allingåbro og fra det samlede beredskab skal der lyde en dybfølt tak til de mange borgere og det plejepersonale, der hjalp os undervejs i indsatsen. Jeres hjælp var uvurderlig.

Vores varmeste tanker går til de pårørende og efterladte til de omkomne beboere,' lyder det på brandvæsnets facebookside.

I går havde indsatsleder Morten Hansen dette at sige omkring branden (Video: Ernst van Norde)

Over for Ekstra Bladet uddyber Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Beredskab & Sikkerhed:

- Det var en kæmpe hjælp, at borgerne kom løbende til fra alle sider for at hjælpe os. Det var en fantastisk indsats. Vi står jo med et plejecenter, der bliver evakueret, hvor vi får beboere ud, og der er det klart, at der er brug for flere hænder. Når brandfolkene kommer, er deres primære opgave at sikre, at der ikke sker yderligere, og derfor er det en kæmpe hjælp, siger han.

Fredag klokken 17:36 fik politiet anmeldelsen om brand på Plejecenter Farsøhthus, hvorefter de rykkede hurtigt ud med Beredskabsstyrelsen. Her fik man hurtigt branden under kontrol, men det var ikke tids nok.

Det er to beboere fra plejehjemmet, der er omkommet i branden, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De opholdt sig begge i deres hjem, da branden opstod.

Den ene af de omkomne er en 91-årig kvinde. Hendes pårørende er underrettet. Den anden er en 93-årig kvinde, hvis pårørende politiet senere på aftenen også kom i kontakt med.

Borgmester takker bager

Da branden brød ud kom flere lokale til. Blandt andre Ulrik Bach, der til dagligt driver bageriet, som ligger over for plejehjemmet i den lille by i det nordlige Djursland. Han fortalte i går til Ekstra Bladet, at han sammen med syv andre løb over for at hjælpe, da de så, at der pludselig kom røg og flammer ud fra plejehjemmet.

- Vi hører bare brandbilerne komme kørende. Så går vi op på altanen, hvor vi kan se, at der så flammer ud af bygningen, og vinduerne sprænger. Vi løber derover for at se, om der er noget, vi kan gøre. Der var allerede en dreng på 11 år på stedet, som reddede en ældre dame ud, og det var et held, for vi fik at vide, at de kun var fire ansatte på plejehjemmet her til aften.

Da den 48-årige bagermester kom til det brændende plejehjem, var der ikke meget, han kunne gøre for at hjælpe. Men der blev alligevel brug for ham senere på aftenen, forklarer han.

- Vi blev bedt om at lave noget mad til de udmattede brandfolk, beboere personale. Jeg fik bakset 36 pastasalater sammen, så lidt kunne jeg da bidrage med.

I dag høster bageren stor ros fra Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs:

- Han havde sørget for, at brandfolkene fik mad, og det fik mig til at blive glad i en hård situation. Jeg ved, at det var noget, som brandfolkene havde hårdt brug for, siger Jan Petersen.