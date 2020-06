Efter voldsom stigning: Politi advarer danske butikker

Butikker i Syd- og Sønderjylland skal tage sig i akt for falske eurosedler.

Det skriver politikredsen torsdag i en mail til en lang række handelsstandsforeninger. Her lyder det nemlig, at deres medlemsbutikker skal være opmærksomme på, at der i øjeblikket er falske Euro-sedler i omløb.

Mange sager

Hos politiet har man allerede haft 39 sager om falske pengesedler i de første fem måneder af 2020.

Det er næsten en firedobling fra samme periode sidste år, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Risikoen for at modtage falske eurosedler er reelt lille. Men der er tale om alvorlig kriminalitet. Derfor vil vi gøre handelsstandsforeningerne og forretningerne opmærksomme på situationen.

- I tilgift spiller de ansatte i butikkerne en nøglerolle i forhold til at være de første til at spotte, om en pengeseddel er falsk eller ægte, fremhæver vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Butikker opfordres til at give deres medarbejdere et grundigt indblik i, hvordan de spotter falske sedler, lyder det afslutningsvist.