Efter voldsom ulykke: Ægtepar stadig i livsfare

Et ældre ægtepar er stadig i kritisk tilstand efter sammenstød med minibus

En 78-årig mand og en 77-årig kvinde kæmper stadig for livet, efter at de lørdag var involveret i en voldsom ulykke, hvor de stødte frontalt sammen med en minibus ved Odby på Thyholm.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- De er begge to stadig i kritisk tilstand, siger vagtchef Ralf Høgedal til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at politiet lørdag ved en fejl fik oplyst, at en tredje person også var i livsfare, men det viste sig ikke at være tilfældet.

- Der var bare tale om lettere behandling, siger han.

Kørte over i modsatte vejbane

Ulykken skete lørdag klokken 11.15, da personbilen med det ældre ægtepar fra Odder ramte en minibus med 11 personer i. Politiet kender endnu ikke den nøjagtige årsag til ulykken.

- Vi formoder, at personbilen er kommet over i modsatte vejbane af uvisse årsager. Det peger både vores egne undersøgelser og vidneafhøringer på, siger vagtchefen.

På grund af ægteparrets tilstand har politiet dog ikke haft mulighed for at afhøre dem om årsagen til den grufulde ulykke.

De 11 mennesker i minibussen var alle udlændinge i 20'erne. Ifølge politiet er de alle sluppet fra ulykken med mindre skader.