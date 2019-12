Efter voldsom ulykke: Nu griber politiet ind

En brandmand blev søndag morgen ramt i ansigtet af fyrværkeri under en ildebrand i Brøndby Strand, og han måtte efterfølgende behandles på skadestuen.

Ulykken skete ved et kolonihavehus i Esplanaden klokken 06.45, og den får nu politiet til at gribe ind.

Fremover vil Københavns Vestegns Politi så vidt muligt være med, når brandvæsenet rykker ud.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Brandmanden slap for alvorlige skader, men politiet efterforsker nu sagen efter straffelovens paragraf 252, 'som handler om at forvolde fare for andres liv og førlighed'. Strafferammen lyder på op til otte år.

- Det er uacceptabelt og farligt at skyde med fyrværkeri direkte mod andre mennesker – og når man oven i købet skyder på én, som arbejder for at redde andre, er det endnu mere meningsløst, siger politidirektør Kim Christiansen.

Politiet mødte fire unge i området i Brøndby Strand, men der blev ikke rejst sigtelse mod nogen mistænkte.

Flere politikredse hårdt ramt

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplever man også udfordringer med unge, der affyrer voldsomme mængder fyrværkeri. Særligt i boligområdet ved Ladegårdsparken i Holbæk, har der været problemer.

Den var meget slem derude i går, siger politiets vagtchef Henrik Jørgensen søndag til Ekstra Bladet.

- Vi har lidt udfordringer derude, og det arbejder vi selvfølgelig på. Vi har haft meget fyrværkeriafbrænding i Holbæk, særligt i Ladegårdsparken, oplyser han.

Ligesom hos Københavns Vestegns Politi har man også hos Midt- og Vestsjællands Politi været i kontakt med brandvæsenet om tættere samarbejde i takt med, at man har øget fokus på udfordringerne med afbrændning af fyrværkeri.