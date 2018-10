Efter voldsom vejvrede: - Åh Gud! Jeg har dræbt ham

Bilisten kørte et par hundrede meter længere frem ad vejen. Her stod han ud af bilen og ventede på cyklisten - advarsel mod voldsomme billeder

I Danmark, hvor der er mange cyklister, har man også ofte oplevet vejvrede mellem bilister og cyklister, men det hører til de absolut sjældne tilfælde, at vreden overhovedet nærmer sig de højder, som der netop er blevet beskrevet i en retssag i fredags i Newport i Wales.

Her blev den 37-årige Darren Hefferman idømt to års fængsel for at have skubbet, eller slået, den 43-årige cyklist Gareth Marshall direkte ud foran en kørende bil. Gareth Marshall blev ramt med stor kraft af den kørende bil og endte med at være fastklemt under bilens hjul i mere end en time. Det medførte, at den 43-årige cyklist fik livsfarlige og alvorlige kvæstelser.

I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at vidner til forbrydelsen efter den voldsomme vejvrede hørte bilisten Darren Hefferman udbryde: - Åh Gud! Jeg har dræbt ham. Jeg kommer i fængsel.

Heldigvis overlevede Gareth Marshall - men Darren Hefferman fik ret i sin formodning om, at han ville ende i et fængsel.

Det skriver flere medier heriblandt BBC , Independent, The Times, The Sun og Wales Online

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses Gareth Marshalls knæ efter en operation.(Foto: Ritzau/Scanpix)

I retten kom det frem, at den voldsomme konfrontation mellem bilisten og cyklisten tog sin start, da Darren Hefferman i sin bil i januar måned på en vej i Blaenau Gwent ville overhale Gareth Marshall, der kørte på sin dyre cykel til 33.000 kroner. I forbindelse med overhalingen følte cyklisten Marshall sig presset af bilen og sagde derfor gennem et åbentstående vindue ved førersædet: 'Giv mig lidt mere plads'.

Og det fik åbenbart bilisten til at se rødt.

Anklageren Stephen Donoghue udtalte følgende:

- Lidt længere op af vejen stoppede bilisten sin bil og steg ud af bilen, og da Marshall passerede på cykel slog han ham i hovedet, eller skubbede ham, under alle omstændigheder angreb ham, så han faldt af sin cykel og røg ind i en modkørende bil.

- Det var en forbrydelse i kategorien vejvrede, uanset om den anklagede slog eller skubbede sit offer. Og det førte til, at offeret blev meget alvorligt såret.

Marshall, der var iført cykelhjelm, ramte den modkørende Ford Transit på motorhjelmen og røg efterfølgende ned under bilen, hvor han sad fastklemt i mere en time mellem bilens hjul.

Den 43-årige cyklists skader taler for sig selv: Et brækket kraveben, to brud i skulderen, seks brækkede ribben, en ødelagt lunge, et knust bækken, en forvredet hofte, et knust knæ, tre brud i ryghvirvlen samt en meget alvorlig forbrænding.

Forbrændingen fik Marshall, da han lå fastklemt under bilens motor.

Cyklisten Marshall fik en alvorlig forbrænding, da han lå fastklemt under bilens og dens varme motor i mere end en time. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Gareth Marshall blev indlagt på hospitalet, hvor han gennemgik hele tre operationer, heriblandt en rygoperation, der varede i hele 10 timer.

Efter ulykken sad Marshal i kørestol gennem længere tid. Han har siden, gennem genoptræning, lært sig at gå igen. Og fornylig er han også begyndt at cykle.

I forbindelse med retssagen har Hefferman nægtet, at han slog Marshall. Han hævdede under retssagen, at han skubbede ham af cyklen, fordi han var vred over, at Marshall havde bandet af hans kone, der også sad i bilen i forbindelse med overhalingen.

Her ses et røntgenbillede af flere af Marhalls skader. (Foto: Ritzau/Scanpix)