Efter voldsomt drama: Nu er han dømt

En 24-årig mand angreb i efteråret politiet bevæbnet med kniv. Angrebet var så voldsomt, at politiet følte sig nødsaget til at neutralisere manden med skud

En 24-årig mand er blevet idømt en behandlingsdom på en psykiatrisk afdeling og udvist af Danmark, efter han i efteråret gik amok med en kniv og angreb politiet.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det voldsomme optrin fandt sted i Aarhus-bydelen Brabrand i november. Her fik politiet en anmeldelse om, at den 24-årige mand sad med en kniv i en bybus.

Da politiet ankom til stedet, gik manden pludseligt til angreb mod betjentene, der måtte trække deres tjenestevåben og affyrede skud mod den 24-årige.

Han blev ramt og var efterfølgende i koma og kritisk tilstand.

Foruden dommen for at have angrebet betjentene med kniv, blev den 24-årige mand også dømt for at have sparket en betjent, der bevogtede ham på hospitalet.

Dommen lød på behandling på en psykiatrisk afdeling uden længstetid samt en udvisning af landet med indrejseforbud i seks år. Manden er syrisk statsborger.

Syreren erkendte det meste i retten, men havde svært ved at huske alt.

Den 24-årige ankede ikke dommen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker fortsat episoden.

