Efter voldsomt overfald: Tiltalt for stribevis af forhold

Først fik en 19-årig mand en knytnæve i hovedet, så han røg ud på kørebanen. Dernæst blev han trampet i hovedet mindst en gang.

Sådan lyder anklagemyndighedens beskrivelse af et voldsomt overfald på Gothersgade 22. februar.

Ekstra Bladet har fået indsigt i anklageskriftet mod de to unge mænd, politiet mener står bag overfaldet.

Her fremgår det, at overfaldet for den enes vedkommende blot er et blandt en stribe anklagepunkter, og at han tidligere er dømt for 'forsætligt legemsangreb'.

Forsvarer Janus Malcolm Pedersen oplyser til Ekstra Bladet, at den 18-årige nægter sig skyldig i samtlige 12 forhold, men vil derudover ikke kommentere sagen.

Sparkede 14-årig før tragedie

Hans klient er identisk med den unge mand, der sidste sommer blev dømt for vold mod den 14-årige Marcus Andersen.

Under en fest i foråret 2018 slog og sparkede han den 14-årige, som lå og sov på et værelse.

Festen endte tragisk, da Marcus Andersen døde natten mellem 10. og 11. marts.

En 41-årig kvinde, der boede i lejligheden, er dømt for at efterlade Marcus Andersen og sin egen datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp, da de havde brug for det. Datteren blev hjerneskadet og er også siden afgået ved døden.

Marcus' krop var forgiftet af metadon, men dødsårsagen var indre blødninger som følge af en flænge i milten, der er opstået på ukendt vis.

Tre måneders fængsel

I Københavns Byret blev den dengang 17-årige teenager dømt for flere forhold.

Han er ikke dømt for på nogen måde at have forvoldt den 14-åriges død, men fik tre måneders fængsel, dels for vold mod Marcus, dels for vold og trusler mod flere personer på to forskellige døgninstitutioner.

Han smed blandt andet en fyldt coladåse i hovedet på en anden, truede en pædagog med at slå både ham og hans familie ihjel og lagde en klump hash ind i en pandekage, som han serverede for en kvindelig ansat.

I dommen kan man læse, at de sociale myndigheder har kendt den 18-årige siden 2012, og at han i al den tid har haft brug for særlig støtte. Han er eller har været i medicinsk behandling for ADHD, og det vurderes, at han har en skrøbelig psyke.

Efter tragedien på Østerbro sad han i en periode varetægtsfængslet på en sikret institution for unge. I juli 2018 blev han anbragt på en delvist lukket afdeling på en døgninstitution.

'Hvis jeg havde en 9'er'

Flere af hændelserne fra dommen sidste år fandt sted på netop den døgninstitution. Det samme gør flere forhold i det aktuelle anklageskrift fra Gothersgade.

Den 18-årige er tiltalt for ved to forskellige lejligheder at true pædagoger på institutionen. Blandt andet skal han have sagt noget i retning af: 'Hvis jeg havde en 9'er, skød jeg jer alle sammen i hovedet'.

Den 18-årige menes også at stå bag et andet overfald på Rådhuspladsen i december. Sammen med tre andre ukendte gerningsmænd skal han have slået og sparket offeret og stukket ham med en kniv i venstre side af brystet.

Derudover er han tiltalt for trusler mod en betjent og for hashhandel. I anklageskriftet sættes han i forbindelse med den organiserede hashhandel i og omkring Christiania.

Ved overfaldet på Gothersgade tildeles han dog en sekundær rolle. Han er tiltalt for medvirken til grov vold, da politiet mener, at det var ham, der tog kontakt til offeret og ledte ham mod den anden tiltalte i sagen, der så skal have slået og sparkede den 19-årige Lauritz Lindboe Wind.

Sagens medtiltalte er ligeledes 18 år.

Nattelivet i Gothersgade har gjort beboerne vrede. Arkivfoto: Philip Davali

Nattevandring med statsministeren

Offeret stod frem i flere medier - blandt andet med billeder af sine skader i ansigtet - efter overfaldet. Og hans mor arrangerede efterfølgende en demonstration for at skabe fokus på vold i nattelivet.

Overfaldet i Gothersgade fik også statsminister Mette Frederiksen og overborgmester Frank Jensen til at takke ja til flere beboerforeningers invitation om at se, hvad der egentlig sker i indre by i nattetimerne.

- Spørgsmålet er, om man rammer balancen mellem dem, der bor her, og nattelivet. Det er en heftig drukkultur med værtshuse, der spekulerer i virkeligt at få de unge til at drikke. Støjen og volden er meget alvorlig. Der er en sammenhæng. Jeg er ikke opmuntret, konkluderede hun ifølge Politiken efter gåturen.