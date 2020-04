Efterforskede sagen om 'savmordet': - Jeg har aldrig glemt den

Den garvede efterforsker Per Leo Jepsen lovede den dræbte Erik Højer Christensens far at gøre alt for at opklare den spektakulære sag

Det har pint den tidligere drabsefterforsker Per Leo Jepsen, at ’savmordet’ på Erik Højer Christensen stod som en uopklaret plet på hans professionelle cv.

– Jeg lovede i sin tid afdødes far, Villum, at jeg ville gøre alt for, at vi kunne få den her sag opklaret og få gerningsmanden identificeret. Det løfte har jeg ikke kunne holde, siger han i TV 2-dokumentaren ’Savmordet’, hvor han stadig kan se faren for sig.

– Jeg kan se de øjne, som så på mig og bad om hjælp. Og det var årsagen til, at jeg blev personligt engageret i det her.

Til Ekstra Bladet fortælle han, at det berørte ham dybt at møde faren, som han beskriver som en solid arbejdertype, der satte sin lid til de danske efterforskere.

Derfor var det en gave for Per Leo Jepsen, da han fik mulighed for at genoptage jagten på Rasmus Kirkegaard Kristiansen

– Det er ikke sådan, at jeg har ligget søvnløs om natten, fordi jeg har tænkt på sagen, men jeg har aldrig glemt den, siger han.

Derfor var det også en forløsning, da han endelig kunne konfrontere den sigtede i Brasilien.

– Det var en helt fantastisk følelse at stå ansigt til ansigt med Rasmus Kirkegaard Kristiansen, efter han har været på flugt i så mange år. Det var næsten ligesom at arbejde i afdelingen igen, når man opklarede et drab, siger han og tilføjer straks:

– Men det er det jo ikke, for sagen er ikke opklaret.

Efter knap tre årtier på flugt fandt et hold fra TV 2 den efterlyste dansker Rasmus Kirkegaard Kristiansen i Brasilien. Foto: TV 2

Han fortæller, at deres mål ikke var at få Rasmus Kirkegaard Kristiansen til at tilstå, men at finde ud af, hvordan han har kunnet holde sig skjult.

Og han oplevede ham som beleven og villig til at snakke på sit lidt rustne modersmål.

– Han gled af på de lidt kritiske spørgsmål, men han ville gerne fortælle, hvor uskyldig han var.

– Han sagde, at han var interesseret i at få sagen afsluttet. Men hvorfor har han så ikke gjort det? Han har haft rigeligt mulighed i 26 år, konstaterer Per Leo Jepsen.

Nu skal sagen færdigefterforskes af Københavns Politi, og den pensionerede efterforsker kommer til at følge sagen.

– Og hvis der bliver udfærdiget et anklageskrift, og han skal i retten, så vil jeg helt sikkert sidde på tilhørerpladserne, siger han.