Efterforsker drab i kriminelt miljø

Politiet arbejder netop nu på at klarlægge, hvorfor en 25-årig mand blev dræbt natten til lørdag på Brøndby Strand. Men foreløbigt holder man kortene tæt ind til kroppen, hvor man ikke ønsker at gå i detaljer.

Den 25-årige blev fundet skuddræbt om morgenen på en boldbane i Brøndby Strand mellem Tybjergparken og Strandesplanaden.

Politiet mener, at morderen eller morderne gik målrettet efter den 25-årige. Han lå død i græsset langs en række træer i det øde område tæt på Køge Bugt Motorvejen, hvor trafikken selv om natten kan have overdøvet skuddene.

- Foreløbigt kan vi ikke sige noget om motivet til drabet, fortæller Olen Nielsen, efterforskningsleder, Vestegnens Politi, til Ekstra Bladet.

Gik målrettet efter at dræbe 25-årig

- Men vi mener indtil videre, at der er tale om et drab, der er foregået i det kriminelle miljø, tilføjer han.

Kan det trække tråde til bandemiljøet?

- Det er for tidligt at sige endnu. Men, i forhold til den dræbte, så er han kendt for mindre kriminalitet, fortæller Ole Nielsen.

I følge Ekstra Bladet oplysninger den dræbte ikke fra lokalområdet i Brøndby Strand, men bor på Københavns Vestegn.

Han har den dræbte er af etnisk tyrkisk oprindelse. Dette vil politiet dog ikke bekræfte.

Politiet: 20-årig blev skudt ned

Onsdag i sidste uge blev en 20-årig mand ramt af skud i Høje Taastrup, der ligger ikke så langt fra Brøndby Strand. Men politiet mener foreløbigt ikke, at der forbindelse mellem de to sager.

Ole Nielsen ønske ikke at gå i detaljer omkring, hvordan drabet er begået, eller hvor gange skud, der er affyret, eller lignende.