Efterforsker falske opkald fra 'politiet': Pas på spoofing opkald

Politiet har over påsken modtaget flere opkald fra borgere, der er blevet ringet op af en mand, der udgiver sig fra at arbejde i politiet

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker i disse dage falske opkald fra en eller flere ukendte personer, der ringer og udgiver sig for at være fra politiet.

I påsken modtog politiet adskillige henvendelser fra bekymrede borgere, der alle var blevet ringet op af en mand, der sagde, at han arbejdede i politiet.

På displayet stod rigtignok nummeret til Midt- og Vestsjællands Politi, 4635 1448, men det var ikke politiet, der ringede op.

Det skriver politiet i sin døgnrapport.

Lagde på og ringede 114

I en af sagerne modtog en 66-årig mand fra Rønne et opkald fra en mand, der sagde, at han arbejdede med databedrageri hos Midt- og Vestsjællands Politi. Den 66-årige lagde på og kontaktede i stedet selv politiet for at høre, om det var et reelt opkald, hvilket det ikke var.

Samme aften anmeldte en 72-årig kvinde fra Frøstrup, at hun kort forinden var blevet ringet op af en mand, der fortalte, at han arbejdede med økonomisk kriminalitet hos Holbæk Politi.

Den 72-årige blev mistænksom og lagde på. Kvinden ringede til politiet, som kunne se, at hun ikke var registreret med nogen sager i politiet systemer, og at der derfor var tale om svindel.

Også en 62-årig mand fra Stege har kontaktet politiet og fortalt, at han har fået et lignende opkald.

Spoofing opkald

Når det er Midt- og Vestsjællands Politis telefonnummer, der fremgår af displayet, skyldes det, at gerningsmanden kan bruge en tjeneste, hvor vedkommende selv vælger, hvilket telefonnummer, som skal vises på den telefon, som modtager opkaldet.

Dette kaldes for et 'spoofing' opkald, og anvendes ifølge politiet 'ofte af personer, som vil narre borgerne via telefonopkald, hvor de udgiver sig for at være fra myndigheder, banker eller andre virksomheder'.

'Derfor skal man som borger være skeptisk - også overfor kendte telefonnumre', lyder opfordringen fra politiet.



Midt- og Vestsjællands Politi har ikke modtaget oplysninger om, at det er lykkedes at franarre personfølsomme oplysninger i forbindelse med de falske opkald.