Efterforsker mulig sprængning i København

Københavns Politi undersøger natten til mandag en mulig sprængning i København.

Det skriver politikredsen på Twitter. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Sprængningen skulle være sket omkring nummer 215 på Amagerbrogade, hvorfor gaden blev spærret i begge retninger mellem Fussingsvej og Amsterdamvej.

I første omgang lød meldingen, at det var omkring nummer 210, men det har politiet siden korrigeret. Amagerbrogade blev åbnet for trafik igen kort før klokken 7.30.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer uddyber til Ritzau, at den mulige sprængning skal være sket tæt på en vandpibecafé.

Politiet fik anmeldelsen klokken 02.46.

Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om tilskadekomne, oplyser Henrik Stormer.

Politiet ønsker ikke at kommentere yderligere på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at bomberydderne, der også er kendt som ammunitionsrydningshold (EOD), er ankommet til stedet

- Det eneste man kan se på gaden af, at der har været noget, er, at der ligger glasskår foran caféen, og et par ruder er smadret, siger han.

- Der er er ikke store skader, men der har været et eller andet, som har skubbet vindue ud.

Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København, og flere af dem har ifølge politiet en relation til bandemiljøet.

Sidste uge meldte regeringen ud, at den vil indføre en såkaldt sikkerhedspakke blandt andet som følge af rækken af eksplosioner.