Efterforsker: Sådan fældede vi jysk narko-ring

Rigspolitiet, betjente fra to lokale politikredse og hjælp fra tyske politikolleger.

Sådan lød opskriften, da Syd- og Sønderjyllands Politi i 2012 stod over for en af deres største aktioner mod narko-miljøet i Esbjerg og Vejle.

Aktionen førte til over 12 anholdelser og 81 års fængsel fordelt mellem bagmænd og narkokurerer.

I programmet 'Forbrydelsen', som sendes i aften klokken 21 på Kanal 5, fortæller politiet for første gang, hvordan ugers forberedelse og koordinering endte i den storstilede aktion mod indsmuglingen af flere kilo amfetamin fra Holland og Tyskland til Danmark.

Som efterforskningsleder i narko-enheden stod Søren B. Thomsen bag overvågningen af Sabrina og hendes bagmænd. Foto: Discovery Networks

Narkoringens mest aktive kurer, den dengang 25-årige Sabrina Abrahamsen, fortæller sammen med efterforsker ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren B. Thomsen om sagen fra hvert deres perspektiv.

– I dag er kokain måske mere udbredt, men for nogle år siden, hvor denne sag foregår, var amfetamin også rigtig udbredt, siger politimanden i ’Forbrydelsen’.

I 2012 arbejdede han for efterforskningsenheden for narko- og bandekriminalitet, og her kom man på sporet af den vestjyske narkoring efter et tip fra det kriminelle miljø.

– En kilde fortæller os, at en kvinde er involveret i en stor og jævnlig indsmugling af narko til Esbjerg, og at hun arbejder for en bagmand i trekantsområdet, siger Søren B. Thomsen.

I halvandet år kørte Sabrina amfetamin indover den danske grænse som en ud af ti kurerer, der arbejdede for en stor jysk narkoring. Foto: Discovery Networks

Massiv overvågning

Gennem flere uger overvåger og aflytter politiet kureren Sabrina Abrahamsen, indtil hun en dag endelig aftaler et møde med sin bagmand.

Det er via telefonaflytninger, at politiet sporer sig ind på smugleren, som ved sin sidste tur helt uvidende bliver fulgt af både tysk og dansk politi, inden de anholder hende få hundrede meter fra målet i Vejle.

– Så går den barske virkelighed virkelig op for folk. De ved, der ligger fire kilo i bilen, så de ved godt, hvad klokken er slået, fortæller efterforskeren om den dramatiske koordinerede anholdelse.

Sagen er ifølge efterforskeren et eksempel på godt international samarbejde.

- Som betjent har man et ønske om at nogle af dem, som skaffer al den narko, der er på gaden, de bliver taget. I sidste endte kan det måske afholde nogle fra at ende der.