Efterforskning af skudulykke til politiets skydetræning indstilles

Da en politielev i september skød sig selv i låret i en vådeskudsulykke, skete der intet strafbart.

Det konkluderer Statsadvokaten i København.

- Vi har besluttet, at efterforskningen skal indstilles på baggrund af de dokumenter, som vi har fået af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Der er ingen formodning om, at der er foregået noget strafbart, siger Liselotte Nilas, statsadvokat i København.

Ulykken skete niende august 2018 på politiets skydebane på Selinevej på Amager i København, og eleven blev kørt til Rigshospitalet.

Sagen overgik med det samme til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvilket er procedure i sager, hvor et tjenestevåben affyres og sårer en person.

På baggrund af Politiklagemyndighedens efterforskning, blev sagen i efteråret overgivet til Statsadvokaten i København.

- Vi har lagt til grund (for afgørelsen, red.), at der ikke har været en uagtsomhed fra elevens side, der er så alvorlig, at den har været strafbar, siger Liselotte Nilas.

Statsadvokaten har nu sendt sagen tilbage til Politiklagemyndigheden, der vil tage stilling til, om der er sket nogle procedurefejl i forbindelse med ulykken.

Eventuelt personalemæssige konsekvenser af dette, afgøres i sidste instans af den politikreds, hvor den daværende elev måtte være ansat, oplyser Liselotte Nilas.

Hvorvidt eleven stadig er i gang med sin uddannelse er uvist, men det har tidligere været fremme, at elevens skader ikke var kritiske, og at denne ikke ville få mén.

Statsadvokatens afgørelse kan påklages.