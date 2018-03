Efterforskning er gået i stå: Nu beder politiet om din hjælp

Politiet skal bruge hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for tre røverier

En manden mistænkes for at stå bag tre røverier i Buddinge og Søborg tilbage i november 2017, men det er endnu ikke lykkedes politiet at identificere ham.

Derfor beder Københavns Vestegns Politi nu offentligheden om hjælp.

'Røverierne blev begået mod 7-Eleven på Buddinge Station samt mod en Fakta og en kiosk på Søborg Hovedgade, hvor røveren truede personalet og slap af sted med varer til mindre beløb', skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor de samtidigt offentliggører et overvågningsbillede af manden.

Du kan se billedet over artiklen.

Manden beskrives som mellemøstligt af udseende og i alderen 25 til 35 år. Han er 175-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

- Ved du, hvem manden på billederne er, så kontakt os gerne, siger politikommissær Claus Bardeleben, Københavns Vestegns Politi.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448