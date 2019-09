Efterforskning om seriedrab stadig hemmeligholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Sagen mod 27-årige James Schmidt, der er mistænkt for tre drab på ældre mennesker på Østerbro i København, kører på sjette måned i hemmelighed for offentligheden.

Det stod klart ved starten af dagens fristforlængelse i Københavns Byret, hvor dommeren efterkom anklager Søren Harbos ønske om fortsat lukkede døre i sagen af hensyn til efterforskningen.

- Begrundelsen for dørlukning er, at vi mangler en afhøring af sigtede. Han har endnu ikke ønsket at lade sig afhøre. Det kan være, at det snart kommer. Der er noget dialog om det. Men det er faktisk ret afgørende, at dørene er lukkede, indtil vi har den afhøring, sagde han.

Han tilføjede, at der er personer i sigtedes omgangskreds, der endnu ikke er afhørt, og at der desværre er vidner, der efter omtale af sagen har ændret forklaring.

Se også: Skandale om teledata spiller ind i tredobbelt drabssag

- Det er både noget, der kan være til skade for anklagemyndighedens teser, men også for sigtedes eget forsvar, sagde han.

James Schmidt blev bragt ind i retten med hænderne i håndjern. Han var iført lyse cowboybukser og en hvid skjorte og virkede afslappet. Han virkede afslappet. Han nægter sig skyldig i sigtelserne.

Hans forsvarer Mie Sønder Koch protesterede mod dørlukning. Hun henviste til, at hendes klient ikke er sigtet i forening med andre, og at sagen stort set er færdigefterforsket.

Malenes mor myrdet: Sorgen rammer hårdt nu

Hun mente heller ikke, at det var et argument for dørlukning, at hendes klient ikke har afgivet forklaring.

- Han er ikke forpligtet til at udtale sig. Det er ikke sikkert, at han vil afgive forklaring, sagde advokaten.

Hun undrede sig endelig over, at der er vidner, der ikke er afhørt.

- Man har afhørt gud og hver mand. Flere af dem er afhørt rigtig mange gange, sagde hun i retten og tilføjede, at der også havde været flere muligheder for at sikre vidners forklaringer i indenretlige forhør.

Dommerne valgte dog at lukke dørene af hensyn til efterforskningen med henvisning til, at sigtede ikke er afhørt, og at der er risiko for, at flere skal afgøres, afhængigt af hvordan sagen udvikler sig.

Ekstra Bladet har dækket sagen om drab på Østerbro ingående. Læs mere om sagen herunder:

Anklager om mistænkt trippel-morder: - Han var i sine drifters vold

Se også: Drabsoffers datter undrer sig over dom: Chokerende

Sigtet for tre drab slap for forvaring i Højesteret

Sigtet for drab på tre ældre: Dømt for fire kvælergreb

Drabsoffers kendis-datter i retten: Jeg havde behov for at se ham