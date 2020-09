'Efterforskningen': Derfor optræder morderen ikke

Tv-serien 'Efterforskningen' bygger på en af danmarkshistoriens mest omtalte kriminalsager - drabet på Kim Wall.

Morderen selv, Peter Madsen, har dog ikke nogen fremtrædende plads i historien, der sendes i seks afsnit på TV2. Slet ingen.

Han optræder slet ikke.

- Det er der to grunde til. Den ene er, at jeg i mine samtaler med Jens Møller (tidligere drabschef, red.) forstod, han aldrig selv havde afhørt gerningsmanden, men blot analyseret på resultaterne af afhøringerne. Det gav mig muligheden for ikke at behøve at beskæftige mig med gerningsmanden, fordi jeg havde valgt at lave en meget nær beskrivelse af Jens Møllers arbejde.

- Derfor kunne jeg afstå fra at invitere mig selv ind i den situation. Og også fordi den del af fortællingen var blevet fortalt så rigeligt. Synes jeg, siger manden bag produktionen, Tobias Lindholm, til Ekstra Bladet.

Tobias Lindholm har skabt tv-serien om efterforskningen og opklaringen af drabet på Kim Wall i et tæt samarbejde med hendes forældre og andre centrale personer fra sagen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I centrum er i stedet Kim Walls forældre og relationen mellem dem og den nu tidligere drabschef og hans utrættelige arbejde på at få opklaret sagen. De portrætteres alle med deres rigtige navne i serien.

- Jeg har haft lyst til at lære alle de professionelle mennesker at kende og forstå for eksempel, hvor svært dykkernes arbejde egentlig er. Hvor svært anklagerens såvel som politiets arbejde har været under efterforskningen. Og få et indblik i, hvilken menneskelig pris der følger med at være efteforsker. Hvor meget de ofrer for at opklare sådan en sag. Det har været virkelig spændende og øjenåbnende for mig.

- Samtidig er det en fornøjelse, at de har valgt at deltage. Alt fra dykkere til svenske lighunde har stillet sig til rådighed.

Filminstruktør Tobias Lindholm og hans skuespillere har groft sagt været i lære hos dem, han betegner som helte. De mennesker, som opklarede drabet på og fik idømt Peter Madsen fængsel på livstid for at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall i sin hjemmebyggede ubåd i august 2017.

Ingrid og Joachim Wall til et mindeløb for Kim Walll på årsdagen for hendes død uden for hendes hjemby Trelleborg. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Tv-serien, som har premiere mandag aften, bygger på et tæt samarbejde mellem virkelighedens efterforskere, nogle af eksperterne i ubådssagen og de skuespillere, der medvirker. Her er virkelighedens personer bag 'Efterforskningen'

Tobias Lindholm tilføjer, at han ikke havde noget nyt at bidrage med om Peter Madsen.

- Min fascination, og det jeg blev rørt af, var langt mere efterforskningen og alle de mennesker, der gjorde en forskel i den.

Sagt på en anden måde, så har filmmandens fokus været de personer, som efter hans mening er helte.

- Der havde jeg hverken lyst eller plads til gerningsmanden, fastslår han og afviser, samtidig, at Kim Walls forældre har betinget deres medvirken til tv-serien af, at deres datters morder ikke var i centrum.

Kim Wall blev 30 år. Privatfoto

Med serien har Tobias Lindholm på flere måder bevæget sig ud i hidtil ukendt farvand.

- Jeg har før og altid arbejdet meget tæt på virkeligheden, ladet mig inspirere af virkeligheden til at skrive nogle historier, jeg fandt på inden for de rammer, virkeligheden kunne tilbyde. Her har vi en tv-serie, der bygger på virkelige begivenheder og baserer sig meget nært på virkelige begivenheder, og dermed følger der også et helt andet ansvar, siger den prisbelønnede instruktør og manuskriptforfatter.