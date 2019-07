Efterlod etårige tvillinger i bil: - Jeg dræbte dem

To etårige tvillinger omkom fredag, da deres far havde efterladt dem i en varm bil, mens han var på arbejde. Han fortæller, at han troede, han havde afleveret dem i institutionen

To børn omkom på tragisk vis fredag eftermiddag efter at være blevet efterladt otte timer i en varm bil.

Det var deres 39-årige far, Juan Rodriguez, der glemte dem i bilen, og han har siden fortalt til myndighederne, at han troede, han havde afleveret de to etårige tvillinger i deres dagsinstitution.

Det skriver flere amerikanske medier, inklusive CNN og The New York Times.

Tvillingeparret, der var omkring 11 måneder gamle, blev fundet livløse i deres fars bil i Bronx i New York. Det vurderes, at de døde af overophedning efter at have siddet otte timer i en bil, mens temperaturen udenfor var minimum 26 grader.

- Jeg dræbte dem

- Jeg troede, jeg afleverede dem, før jeg tog på arbejde. Jeg må have fået et 'blackout'. Mine børn er døde. Jeg dræbte dem, skal faderen have sagt under en afhøring efter anholdelsen, skriver CNN, der refererer fra retsdokumenter fra sagen.

Det var først, da han var færdig med sit arbejde på et veteranhospital og satte sig i bilen for at køre hjem, at det gik op for ham, at der var noget galt.

Han har forklaret, at han fik øje på tvillingerne i bakspejlet. Han kunne se, at de havde fråde om munden, hvorefter han slog alarm.

De to børn - drengen Phoenix og pigen Luna - blev erklæret døde på stedet, skriver CNN. De skriver samtidig, at en læge målte børnenes kropstemperaturer, der ifølge retsdokumenterne var på 42 grader.

Efterfølgende blev faderen anholdt og sigtet for drab på sine egne børn, oplyser politiet i New York.

Utrøstelig

Mandens forsvarer, Joey Jackson, siger til CNN, at faderen er utrøstelig og fuldstændig ved siden af sig selv:

- Hans mentale tilstand er ustabil på baggrund af det, der er sket. Det er bare forfærdeligt tragisk.

Den 39-årige mand står til fire års fængsel, hvis han bliver dømt for omsorgssvigt med døden til følge, mens han risikerer op mod 15 års fængsel, hvis han bliver dømt for uagtsomt manddrab.

Han er i øjeblikket løsladt mod kaution, og han får samtidig støtte fra sine kone og børnenes mor, der fortæller, at hun stadig elsker sin mand.

Ifølge The New York Times står tvillingernes mor, Marissa A. Rodriguez, bag sin mand, selvom hun kalder børnenes død for 'mit absolut værste mareridt'.

'Selvom jeg er mere ked af det, end jeg troede var muligt, så elsker jeg stadig min mand', skriver hun i en udtalelse, der blev videregivet af hendes advokat.

'Han er en god person og en god far, og jeg ved, at han aldrig ville gøre vores børn ondt med vilje', fortsætter hun i udtalelsen.

'Forfærdeligt uheld'

Marissa fortæller yderligere, at hun er knust, men kalder samtidig ulykken for et 'forfærdeligt uheld'. Hun beskriver børnene som søde, intelligente og smukke.

'Jeg har brug for ham ved min side for at komme gennem det her', lyder det fra Marissa med henvisning til sin mand. Derudover har hun brug for ham til at tage sig af parrets øvrige børn.

- Han har fem børn - nu tre - og alle er ved siden af dem selv, uddyber Juans advokat, Joey Jackson.

Advokaten er en ofte brugt ekspert hos CNN. Han fortæller, at han har flere fælles venner med Juan Rodriguez, og alle beskriver ham som 'den bedste af alle fædre'.

Juan er kaptajn i hæren og tilknyttet den lokale afdeling i New York, hvor han arbejder med hærens medicinske behandlingsfaciliteter.

