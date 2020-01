Efterlyser 18-årig efter grov vold

Fyns Politi leder efter en tredje mand i forbindelse med et overfald på Langeland

Fyns Politi beder om hjælp til at finde 18-årige Valton Vragolli, som er mistænkt i en sag om grov vold på Langeland 29. december sidste år.

Forurettede blev udsat for grov vold og ulovlig tvang under anvendelse af blandt andet en totenschlæger og strømpistol. To personer blev ved grundlovsforhør 16. januar 2020 varetægtsfængslet i sagen. Men politiet mistænker den 18-årige som værende medvirkende til overfaldet.

Valton Vragolli beskrives som ca. 170-175 cm høj, spinkel af bygning samt med brune øjne.

Valton Vragolli vurderes ikke at være farlig for offentligheden. Såfremt man har oplysninger til sagen, bedes man rette henvendelse til Fyns Politi på tlf. 114