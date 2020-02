Efterlyser 39-årig mand: Hold jer væk

39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust er fortsat på fri fod.

Det er han til trods for, at Københavns Vestegns Politi allerede i begyndelsen af februar efterlyste ham i forbindelse med en sag om hjemmerøveri.

Se også: Efterlyser Morten: Mistænkt for hjemmerøveri

Morten Baldur Karrebæk Pust er mistænkt for 2. januar sammen med to andre at bryde ind hos en 25-årig kvinde Holmelundsvej i Hvidovre med hensigt at begå hjemmerøveri.

To andre mænd er fængslet i sagen, og politikommissær Ole Nielsen oplyser, at man har ledt efter Morten Baldur Karrebæk Pust siden fængslingen af de to.

Kan være farlig

Ole Nielsen advarer om, at Morten Baldur Karrebæk Pust kan være farlig, og at man ikke skal forsøge at pågribe ham, hvis man støder på ham.

- Den form for kriminalitet, han er mistænkt for, er så grov, at alene det gør, at man ikke skal henvende sig til ham. Ser man ham, eller har man oplysninger om hans færden, skal man i stedet kontakte politiet, siger Ole Nielsen.

Det kom frem i grundlovsforhøret af de to fængslede i sagen, at de tre mænd skulle have ringet på hos kvinden mellem klokken 01.30 og 02.00, og da hun åbnede, skubbede de hende ind i lejligheden.

Den ene skulle have holdt hende fast og givet hende gaffatape over munden, mens den anden gik rundt i lejligheden.

En nabo ringede til politiet, da han hørte støj fra kvindens bopæl, og da politiet kom, flygtede de tre mænd fra stedet.

Ikke på bar bund

Selvom politiet fortsat ikke har fundet 39-årige Morten Baldur Karrebæk Pust, er de ifølge politikommissær Ole Nielsen ikke på bar bund i sagen.

- Vi har fået få henvendelser, og dem har vi selvfølgelig tjekket op på. Men vi er ikke på bar bund i sagen, siger han.

Politiet beskriver Morten Baldur Karrebæk Pust som værende dansk af udseende, 193 centimeter høj, muskuløs og med kort mørkt hår.

Han har et symbol tatoveret under venstre øje og har en større tatovering i grønt og rødt på halsen under hagen.

Politiet kan kontaktes på 4386 1448, hvis man har oplysninger i sagen.