Efterlyser Einar: Forsvundet siden torsdag

86-årige Einar har været forsvundet sin torsdag, og politiet beder nu offentligheden om hjælp i eftersøgningen.

I en pressemeddelelse oplyser Nordsjællands Politi, at han gik fra sin bolig på Plejecentret Trongårdsbakken i Vejby torsdag klokken 21. 30.

'Da han fortsat ikke er fundet, opfordrer politiet endnu en gang borgerne til at kigge efter Einar i haver, carporte, skure og andre steder, hvor han kunne tænkes at have søgt ly,' lyder det.

Politiet har forgæves forsøgt at finde manden med hunde, drone samt manuel eftersøgning af betjente.

'Han er kendt for både at kunne komme vidt omkring ved egen hjælp, men også for let at falde i snak med andre. Han kan have fået et lift af en bilist, som måske har set ham gå langs en vej og på den måde været kommet længere væk end først antaget. Derfor opfordrer Nordsjællands Politi også borgere uden for Nordsjælland til at kigge efter ham.'

Einar beskrives således:

'Han er dement og beskrives i øvrigt som 175-180 cm høj med kort hår, briller og pæreformet krop. Da han gik var han iført ternet skjorte og lange bukser.'

Politiet kan kontaktes på 114.