Efterlyser fører af brændt bil

I forbindelse med politiets efterforskning af en påsat brand i Jerslev 5. august i år, søger Nordjyllands Politi nu vidner til en brand i motorrummet på en mindre rød personbil på motorvej E39 samme dag.

Politikommissær Henrik Staal ønsker ikke at fortælle, hvad de to episoder eventuelt har med hinanden at gøre, men han fortæller, at der er tale om en brand i et ubeboet hus, og at en mand er sigtet i den sag.

Branden i den røde personbil skete 5. august mellem klokken 22 og 24, og bilen holdt i nødsporet til det sydgående spor, syd for afkørsel 9 – Vestbjerg. Politiet efterforskning peger på, at bilens fører var en ældre kvinde.

- Vi ønsker kontakt til den røde bils fører, samt de vidner der hjalp til – og også de øvrige, der så den havarerede bil, siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Henrik Staal.

Han opfordrer til, at de pågældende straks retter henvendelse til nærmeste politi på 114.