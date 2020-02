Efterlyser gerningsmænd til overfald på eks-rockerpræsident

Knivoverfaldet på den 33-årige tidligere rockerpræsident Christian Meyer på Thuresensvej i Nørresundby tirsdag morgen er stadig uopklaret, og politiet beder nu offentligheden om hjælp i jagten på de fire gerningsmænd, som menes at stå bag.

De efterlyste er alle mænd, og to af dem beskrives som over 170 cm høje. Den ene medbragte en hammer, mens den anden, der var lys i huden, medbragte en stor kniv. Derudover medbragte to mænd knive.

Personerne var alle iført hættetrøjer eller jakker med hætte, og de havde slået hætten op samt bar hue.

Ekstra Bladet har talt med offeret. Læs mere her:

Drama i Nørresundby: Eks-rockerpræsident stukket ned

Politiet har endnu ikke klarlagt motivet for overfaldet.

- Det er blandt andet det, som vores efterforskning skal bidrage til at belyse. Og derfor har vi brug for borgernes hjælp til at identificere de pågældende, siger politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands politi.

Han opfordrer alle, der har oplysninger om de formodede gerningsmænds identitet, om straks at rette henvendelse til politiet på telefon 114, ligesom alle, der observeret noget før, under eller efter overfaldet, skal henvende sig.



- Ring hellere en gang for meget end for lidt. Vores efterforskere skal nok vurdere værdien af de enkelte oplysninger, siger efterforskningslederen.