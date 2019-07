Efterlyser mistænkt: Brød ind mens ægtepar sad i haven

Nordjyllands Politi efterlyser hjælp til at finde en mand, der er efterlyst at have brudt ind i et hus, mens husets ejere sad i haven

Politiet søger hjælp til at finde en mand, der er mistænkt for at have begået to indbrud.

Det seneste indbruddet skete i en villa tirsdag eftermiddag mellem klokken 16 og 17, mens husets ejere og deres datter sad ude haven.

Ifølge Nordjyllands Politi kravlede gerningsmanden ind gennem et vindue, der stod på klem, og gik ind i stuen, hvor vedkommende stjal en taske, der blandet andet indeholdt en tegnebog med kontanter og et dankort.

Kort efter klokken 17 blev kortet forsøgt misbrugt til at hæve kontakter fra Ringkjøbing Landbobank i Frederikshavn.

'Vi har fra banken sikret videoovervågning af den mistænkte, som vi nu offentliggør i håb om at få oplysninger fra borgerne,' udtaler politiassistent Jens Christian Dall fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelese.

12. juli efterlyste politiet en person i forbindelse med andre indbrud, og det er deres opfattelse, at der er tale om samme person som ved indbruddet tirsdag.

Det andet indbrud, som manden er mistænkt for at have begået, foregik 10. juli mellem klokken ti og 13, hvor en ældre kvinde i Birkelse fik stjålet sin tegnebog og fik misbrugt sit dankort til tøjkøb og kontanthævninger.

Politiets mistanke går på, at det er en eller flere omrejsende kriminelle, der står bag indbruddene.