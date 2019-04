Efterlyser mistænkt: Forsøgte at røve tankstation med stor kniv

En mand, der er mistænkt for at have forsøgt at røve en tankstation i Hjørring, bliver efterlyst af politiet

Efter et røveriforsøg i marts, hvor politiet endnu ikke har fundet frem til gerningsmanden, beder de nu om offentlighedens hjælp til at finde en mand, som de mistænker for at stå bag røveriforsøget.

Røveriforsøget skete 10. marts klokken 20.53 på en OK Plus-tankstation på Hjørringvej i Frederikshavn.

Ifølge politiet er den efterlyste mistænkt for at prøve at true ekspedienten på tanken til at åbne kassen ved at bruge en kniv.

'Ekspedienten løb dog ud fra forretningen uden at åbne kassen, og gerningsmanden fik ikke noget udbytte med sig,' lyder det fra politikommisær Peter Skovbak i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Efter røveriet forsvandt den formodede gerningsmand i nordlig retning ad Constantiavej.

Den mand, politiet mistænker for at stå bag røveriforsøget, beskrives som mellem 20 og 30 år gammel. Han er omkring 180 centimeter høj, spinkel til almindelig af bygning, dansk af udseende og han talte dansk. Han var iført en halvlang, sort frakke, sorte bukser, sorte støvler og en sort elefanthue. Med sig havde han en 25-30 centimeter lang kniv, som han brugte til at true ekspedienten.

Politit mistænker manden på billedet for at have stået bag røveriforsøget på OK Plus-tanken. Foto: Nordjyllands Politi.

Ifølge politikommissær Peter Skovbak så det ud som om, at den formodede gerningsmand haltede på det ene ben, da han løb væk fra tankstationen.

På trods af at røveriet skete i midten af marts, er det ikke lykkedes politiet at finde frem til gerningsmanden til røveriet, og derfor beder de nu om hjælp.

'Vi har gode overvågningsbilleder, og selv om røveren er maskeret, så er der mulighed for, at nogen, som måtte kende pågældende, ville kunne genkende ham ud fra fremtoning, jakke, støvler eller måske hans måde at løbe på,' siger Peter Skovbak i en pressemeddelelse.

Ligger man inden med viden om den formodede gerningsmand, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.