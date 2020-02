Efterlyser Morten: Mistænkt for hjemmerøveri

En 39-årig mand er mistænkt for at have været med til et hjemmerøveri i Hvidovre i januar

Morten Baldur Karrebæk Pust er efterlyst af politiet.

Han er mistænkt for i samarbejde med to andre gerningsmænd at have brudt ind hos en ung kvinde på Holmelundsvej i Hvidovre med hensigt til at begå hjemmerøveri.

Det skulle være fundet sted 2. januar mellem klokken 01.30 og 02.00.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en grov sag, han har været involveret i. Hvis man har oplysninger om ham, så tag fat i politiet. Man skal ikke selv henvende sig til ham, siger politikommissær Ole Nielsen til Ekstra Bladet.

Det var en årvågen nabo, der 2. januar hørte støj og slog alarm til politiet.

Da en patrulje dukkede op kort tid efter, begyndte gerningsmændene at flygte - dog bestemt ikke særlig vellykket. Den ene formodede gerningsmand faldt og brækkede anklen for bagefter at blive anholdt af politiet. Den anden mistænkte blev anholdt kort derfra.

De to andre formodede gerningsmænd er blevet anholdt, men politiet mangler den tredje mistænkte i sagen og offentliggør derfor billede og navn af Morten Baldur Karrebæk Pust.

Politiet har allerede forsøgt at opsøge ham i det miljø, han plejer at færdes i, og de pårørende har fået besked om, at han skulle melde sig.

Politiet beskriver ham som 39 år, dansk af udseende, 193 centimeter høj, muskuløs og med kort, mørkt hår. Han har et symbol tatoveret under venstre øje og har en større tatovering i grønt og rødt på halsen under hagepartiet.

Han er tidligere dømt for vold.

Hvis man kender noget til, hvor han måtte befinde sig, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på telefon 43 86 14 48.