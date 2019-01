Efterlyser Nicolaj: Sidst set lørdag aften

22-årige Nicolaj Kiis er sidst set lørdag aften klokken 19.30, hvor han forlod en adresse i Strandby nord for Frederikshavn i ukendt retning.

Nordjyllands Politi har ledt efter ham med patruljer, hundepatruljer og indsatsleder i området i flere timer, men uden held. De har derfor valgt at efterlyse den unge mand offentligt med navn og billede og opfordrer borgere i området omkring Strandby/Frederikshavn til at kigge efter han i udhuse, haver og garager.

- Vi er bekymrede for vejret. Han har ikke umiddelbart udtrykt selvmordstanker, men det, at han kun var iført ganske lidt beklædning, den her kolde nat, og at vi ikke kan finde ham, er selvfølgelig bekymrende, siger vagtchef i Nordjyllands Politi, Poul Badsberg og fortsætter:

- Vi kan ikke vide, om han er i området, eller om han bare er gået et andet sted hen. Vi vil gerne have, at folk kigger efter ham oppe i området, i udehuse og så videre. Han kan jo have søgt ind et eller andet sted på grund af vejret, siger vagtchefen.

Nicolaj Kiis beskrives som psykisk uligevægtig og lider af vrangforestillinger.

Han er 194 centimeter høj, muskuløs af bygning, rødt hår og rødt skæg. Han bor på en adresse i Frederikshavn.