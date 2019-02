Efterlyser vidner efter skudepisode

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ved midnat mellem tirsdag og onsdag var der en skudepisode i vejkrydset mellem Avedøre Havnevej og Brostykkevej.

Nu efterlyser Københavns Vestegns Politi vidner til selve episoden.

Fra en knallert med to personer på blev der afgivet mindst tre skud mod en lys Volvo i krydset. Efterfølgende forsvandt begge køretøjer fra gerningsstedet.

- Vi undersøger stadig hændelsesforløbet – og det er for tidligt at konkludere noget om årsager og motiver. Vi hører gerne fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt ved Avedøre Havnevej og Brostykkevej omkring midnat, siger politikommissær Ole Nielsen.

Man kan henvende sig til lokalpolitiet, som vil være i området med en mobil politistation i løbet af dagen, eller telefonisk til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på 43861448.

Politiet oplyser i øvrigt, at det er øget opmærksomhed i området.