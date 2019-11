Efterlyses af politiet

Mohamad Marwan Shikhani skal sigtes for besiddelse af et skydevåben

24-årige Mohamad Marwan Shikhani har været efterlyst af politiet i to måneder som mistænkt i en sag om besiddelse af et skydevåben.

Og selvom han godt er klar over, at politiet gerne vil i kontakt med ham, er det ikke lykkedes.

Derfor bliver han nu offentligt efterlyst med navn og billede i håb om, at borgere kan hjælpe politiet med oplysninger.

- Vi har forsøgt at få fat i ham, fordi han skal afhøres til sagen og skal sigtes for det her, men han har ikke ønsket at samarbejde med politiet, siger Charlotte Tornquist, pressekontakt hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun fortæller, at politiet fandt våbnet i forbindelse med en ransagning i september i Greve.

- Og man mistænker så, at den her eftersøgte person ejer våbnet, siger Charlotte Tornquist og siger, at skydevåbnet ikke blev fundet på hans egen adresse.

Politiet vurderer ikke, at Mohamad Marwan Shikhani er farlig.

Han er kendt af politiet, men ikke for noget større, og der er ingen oplysninger om, at han skulle være kendt som bandemedlem

Han færdes efter det oplyste dagligt i Hundige-området i Greve, og politiet har forsøgt at finde ham på adresser, der er relateret til ham, men uden held.

Mohamad Marwan Shikhani beskrives som 24 år gammel, 181 centimeter høj, kraftig af bygning og med brune øjne.

Hvis man har oplysninger om, hvor Mohamad Marwan Shikhani befinder sig, kan man kontakte politiet på 114.