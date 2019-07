Efterlyses for knivoverfald

I ni dage har politiet søgt aktivt efter 20-årige K Etem Secilmis, der er mistænkt for at have overfaldet en 19-årig mand med flere knivstik. Det skete 15. juli klokken 23.50 på Gildbrostien ud for nummer 19 i Ishøj.

Nu beder politiet offentligheden om hjælp og efterlyser den mistænkte med navn og billede.

K Etem Secilmis er tidligere kendt af politiet for personfarlig kriminalitet, men er ikke kendt i bandesammenhæng. Det er endnu ikke helt klarlagt, hvad der er baggrunden for knivoverfaldet.

- Vi er ret sikre på, at de kender hinanden på en eller anden måde. Det er et eller andet internt. Så det er ikke sådan et tilfældigheds-overfald, siger politikommissær Danny Ottevanger fra Københavns Vestegns Politi.

Offeret blev ramt af flere knivstik omkring ben og balleområdet, der krævede behandling. Men han har ikke umiddelbart været i livsfare.

- Det har været et farligt angreb, uden at det har været livsfarligt, siger Danny Ottevanger.

Den efterlyste er af tyrkisk oprindelse. Han beskrives som spinkel af bygning og 183 centimeter høj.

På gerningstidspunktet havde han langt, tilbagestrøget hår og halvlangt mørkt skæg og var iført en sort Adidas-trøje med lynlås, mørke bukser og en sort kasket.

Ifølge Danny Ottevanger ved den mistænkte, at politiet leder efter ham.

- Vi har søgt ham aktivt i ni dage nu hver dag og gjort alt, hvad vi kan for at få fat i ham, så det er vi ikke i tvivl om.. Han er herude fra Vestegnen, siger han og fortsætter om baggrunden for den offentlige efterlysning:

- Det er også for forurettedes skyld. Det er jo ikke sjovt at være blevet stukket og så være bange for at møde en gerningsmand igen. Så der er flere hensyn. Men han er ikke farlig for almenbefolkningen. Det er noget internt, siger han.

Hvis man har oplysninger om den mistænktes færden, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på telefon 43861448.